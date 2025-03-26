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В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных - РИА Новости, 26.03.2025
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных
Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:13:00+03:00
2025-03-26T05:13:00+03:00
2025-03-26T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" Минобороны РФ Иван Бигма. "Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Группировка, по его словам, уничтожила 14 миномётных расчётов противника, две станции спутниковой связи Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками. Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны группировки сбили за сутки 26 украинских БПЛА самолётного типа.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных
Иван Бигма: бойцам группировки "Запад" в плен сдались десять украинских военных