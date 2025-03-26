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В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007339611.html
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных - РИА Новости, 26.03.2025
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных
Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:13:00+03:00
2025-03-26T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" Минобороны РФ Иван Бигма. "Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Группировка, по его словам, уничтожила 14 миномётных расчётов противника, две станции спутниковой связи Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками. Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны группировки сбили за сутки 26 украинских БПЛА самолётного типа.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных

Иван Бигма: бойцам группировки "Запад" в плен сдались десять украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" Минобороны РФ Иван Бигма.
"Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма.
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Группировка, по его словам, уничтожила 14 миномётных расчётов противника, две станции спутниковой связи Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками.
Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны группировки сбили за сутки 26 украинских БПЛА самолётного типа.
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