https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007339611.html

В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных

В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных - РИА Новости, 26.03.2025

В зоне действий группировки "Запад" сдались десять украинских военных

Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:13:00+03:00

2025-03-26T05:13:00+03:00

2025-03-26T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десять украинских военнослужащих сдались в плен за сутки в зоне действий группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" Минобороны РФ Иван Бигма. "Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Группировка, по его словам, уничтожила 14 миномётных расчётов противника, две станции спутниковой связи Starlink и 25 пунктов управления беспилотниками. Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны группировки сбили за сутки 26 украинских БПЛА самолётного типа.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность