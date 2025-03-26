https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007339447.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 26.03.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Артиллеристы группировки ак "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:10:00+03:00

2025-03-26T05:10:00+03:00

2025-03-26T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

красноармейск

покровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg

ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки ак "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в сводке. Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами дронов поразил обнаруженные укрытия и огневые точки противника. При этом для уничтожения целей потребовалось минимальное количество выстрелов благодаря корректировке точности огня в режиме реального времени.Стрельба по позициям украинских военных велась на дистанции около 20 километров.Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

покровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, красноармейск, покровск, украина