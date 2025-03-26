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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 26.03.2025 (обновлено: 05:20 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007339447.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 26.03.2025
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Артиллеристы группировки ак "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:10:00+03:00
2025-03-26T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
красноармейск
покровск
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ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки ак "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в сводке. Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами дронов поразил обнаруженные укрытия и огневые точки противника. При этом для уничтожения целей потребовалось минимальное количество выстрелов благодаря корректировке точности огня в режиме реального времени.Стрельба по позициям украинских военных велась на дистанции около 20 километров.Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
покровск
украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, красноармейск, покровск, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Красноармейск, Покровск, Украина
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Военные группы Центр уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки ак "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в сводке.
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Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами дронов поразил обнаруженные укрытия и огневые точки противника. При этом для уничтожения целей потребовалось минимальное количество выстрелов благодаря корректировке точности огня в режиме реального времени.
Стрельба по позициям украинских военных велась на дистанции около 20 километров.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияКрасноармейскПокровскУкраина
 
 
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