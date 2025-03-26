https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007336097.html
Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР
Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР - РИА Новости, 26.03.2025
Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР
Российские военнослужащие из инженерной бригады на дорогах к месту выполнения боевых задач ВС РФ под Артемовском (Бахмутом) создают "коридоры безопасности",... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:26:00+03:00
2025-03-26T04:26:00+03:00
2025-03-26T04:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из инженерной бригады на дорогах к месту выполнения боевых задач ВС РФ под Артемовском (Бахмутом) создают "коридоры безопасности", которые закрывают опасные участки дороги и мешают операторам дронов противника, сообщил РИА Новости командир инженерно-сапёрного взвода с позывным "Абрек". Одна из задач инженерной бригады - подготовка и содержание путей движения и манёвров войск, в частности, установка противодроновых сетей, которые сделаны из невидимой для беспилотников капроновой нити. С их помощью бойцы создают "коридоры безопасности". Этот способ имеет преимущество перед средствами РЭБ и гарантирует более надёжное обезвреживание вражеских беспилотников. Кроме того, военнослужащие ежедневно осматривают ранее установленные сети и осуществляют работы по восстановлению повреждённых вражескими БПЛА ловушек. "За сутки мы в основном ставим,.. если обстановка не позволяет, то два-три пролета, но если обстановка позволяет, наращиваем до пяти пролетов", - рассказал командир "Абрек".
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005759949.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, артемовский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Артемовский, Вооруженные силы РФ
Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР
Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах под Артемовском
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из инженерной бригады на дорогах к месту выполнения боевых задач ВС РФ под Артемовском (Бахмутом) создают "коридоры безопасности", которые закрывают опасные участки дороги и мешают операторам дронов противника, сообщил РИА Новости командир инженерно-сапёрного взвода с позывным "Абрек".
Одна из задач инженерной бригады - подготовка и содержание путей движения и манёвров войск, в частности, установка противодроновых сетей, которые сделаны из невидимой для беспилотников капроновой нити. С их помощью бойцы создают "коридоры безопасности".
Этот способ имеет преимущество перед средствами РЭБ и гарантирует более надёжное обезвреживание вражеских беспилотников. Кроме того, военнослужащие ежедневно осматривают ранее установленные сети и осуществляют работы по восстановлению повреждённых вражескими БПЛА ловушек.
"За сутки мы в основном ставим,.. если обстановка не позволяет, то два-три пролета, но если обстановка позволяет, наращиваем до пяти пролетов", - рассказал командир "Абрек".