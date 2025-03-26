https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007336097.html

Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР

Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР - РИА Новости, 26.03.2025

Российские саперы создают коридоры безопасности на дорогах в ДНР

Российские военнослужащие из инженерной бригады на дорогах к месту выполнения боевых задач ВС РФ под Артемовском (Бахмутом) создают "коридоры безопасности",... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:26:00+03:00

2025-03-26T04:26:00+03:00

2025-03-26T04:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

артемовский

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083780_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_46c993abc3cf10ea7a1ed07b6f379c2c.jpg

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из инженерной бригады на дорогах к месту выполнения боевых задач ВС РФ под Артемовском (Бахмутом) создают "коридоры безопасности", которые закрывают опасные участки дороги и мешают операторам дронов противника, сообщил РИА Новости командир инженерно-сапёрного взвода с позывным "Абрек". Одна из задач инженерной бригады - подготовка и содержание путей движения и манёвров войск, в частности, установка противодроновых сетей, которые сделаны из невидимой для беспилотников капроновой нити. С их помощью бойцы создают "коридоры безопасности". Этот способ имеет преимущество перед средствами РЭБ и гарантирует более надёжное обезвреживание вражеских беспилотников. Кроме того, военнослужащие ежедневно осматривают ранее установленные сети и осуществляют работы по восстановлению повреждённых вражескими БПЛА ловушек. "За сутки мы в основном ставим,.. если обстановка не позволяет, то два-три пролета, но если обстановка позволяет, наращиваем до пяти пролетов", - рассказал командир "Абрек".

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005759949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, артемовский, вооруженные силы рф