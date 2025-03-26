https://ria.ru/20250326/solovev-2007471733.html

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву - РИА Новости, 26.03.2025

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву

СБУ сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение российскому журналисту, телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:41:00+03:00

2025-03-26T15:41:00+03:00

2025-03-26T15:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

вгтрк

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение российскому журналисту, телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. "СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве обосновывают это призывами к полному освобождению от ВСУ четырех регионов и популяризацию российской специальной военной операции. Против него заведено уголовное дело по пяти статьям уголовного кодекса Украины, в том числе за посягательство на территориальную целостность Украины и "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Соловьев ведет несколько программ на телеканале "Россия" и радиостанции "Вести-ФМ", а также на канале Соловьев-Live, в которых последовательно выступает с поддержкой СВО, сам регулярно выезжал в зону спецоперации для подготовки материалов.

https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, вгтрк, вооруженные силы украины, в мире