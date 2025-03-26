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СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/solovev-2007471733.html
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву - РИА Новости, 26.03.2025
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву
СБУ сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение российскому журналисту, телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:41:00+03:00
2025-03-26T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
вгтрк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение российскому журналисту, телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. "СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве обосновывают это призывами к полному освобождению от ВСУ четырех регионов и популяризацию российской специальной военной операции. Против него заведено уголовное дело по пяти статьям уголовного кодекса Украины, в том числе за посягательство на территориальную целостность Украины и "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Соловьев ведет несколько программ на телеканале "Россия" и радиостанции "Вести-ФМ", а также на канале Соловьев-Live, в которых последовательно выступает с поддержкой СВО, сам регулярно выезжал в зону спецоперации для подготовки материалов.
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украина, россия, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, вгтрк, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Служба безопасности Украины, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Соловьеву

СБУ предъявила обвинение ведущему Соловьеву за призывы освободить новые регионы

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение российскому журналисту, телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.
"СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве обосновывают это призывами к полному освобождению от ВСУ четырех регионов и популяризацию российской специальной военной операции. Против него заведено уголовное дело по пяти статьям уголовного кодекса Украины, в том числе за посягательство на территориальную целостность Украины и "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Соловьев ведет несколько программ на телеканале "Россия" и радиостанции "Вести-ФМ", а также на канале Соловьев-Live, в которых последовательно выступает с поддержкой СВО, сам регулярно выезжал в зону спецоперации для подготовки материалов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныВГТРКВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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