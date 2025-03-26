https://ria.ru/20250326/solntsev-2007578941.html

Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область

Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область - РИА Новости, 26.03.2025

Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область

Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:21:00+03:00

2025-03-26T22:21:00+03:00

2025-03-26T22:21:00+03:00

политика

оренбургская область

донецкая народная республика

россия

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил главу государства за такое предложение. В ходе встрече президент предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. "Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие, естественно я согласен. Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. Я скажу: все, что я имею, весь свой трудовой опыт, я положу на благо людей, которые там проживают, и в развитие Оренбургской области", - сказал Солнцев.

https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html

оренбургская область

донецкая народная республика

россия

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политика, оренбургская область, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис паслер