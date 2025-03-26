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Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область - РИА Новости, 26.03.2025
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22:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/solntsev-2007578941.html
Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область
Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область - РИА Новости, 26.03.2025
Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область
Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:21:00+03:00
2025-03-26T22:21:00+03:00
политика
оренбургская область
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил главу государства за такое предложение. В ходе встрече президент предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. "Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие, естественно я согласен. Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. Я скажу: все, что я имею, весь свой трудовой опыт, я положу на благо людей, которые там проживают, и в развитие Оренбургской области", - сказал Солнцев.
https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html
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политика, оренбургская область, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис паслер
Политика, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер
Солнцев заявил Путину, что готов возглавить Оренбургскую область

Глава правительства ДНР Солнцев согласился возглавить Оренбургскую область

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что готов возглавить Оренбургскую область и поблагодарил главу государства за такое предложение.
В ходе встрече президент предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область. Ранее Путин предложил действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.
"Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие, естественно я согласен. Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. Я скажу: все, что я имею, весь свой трудовой опыт, я положу на благо людей, которые там проживают, и в развитие Оренбургской области", - сказал Солнцев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу
Вчера, 22:11
 
ПолитикаОренбургская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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