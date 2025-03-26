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Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/soglasheniya-2007506398.html
Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США
Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США
Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться. "Русских больше не обманешь. Минские соглашения... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:52:00+03:00
2025-03-26T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться. "Русских больше не обманешь. Минские соглашения были подписаны Украиной только для того, чтобы выиграть время на перевооружение", — написал один из комментаторов. "В Минских соглашениях не было ошибок, это Байден и США разрушили сделку ", — отметил другой. "Украина не выполняла договоренности, а НАТО продолжала исполнять танец живота под носом у Путина. Это конфликт между Россией и США, пусть они его и завершают", — поддержал третий. "Путин не хотел, чтобы Украина вступала в НАТО... Он говорил это годами... Этого конфликта хотел Брюссель!" — поделился мнением еще один из пользователь. "Зеленский так много лжет, что даже не осознает этого. А Олланд и Меркель публично признали, что именно украинские лидеры (Порошенко, а затем Зеленский) не выполняли соглашения, у них даже не было намерения их выполнять. Их целью было выиграть время, чтобы лучше вооружить Украину и возобновить уничтожение жителей Донбасса", — заключили читатели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html
https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007482856.html
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в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия

Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться.

"Русских больше не обманешь. Минские соглашения были подписаны Украиной только для того, чтобы выиграть время на перевооружение", — написал один из комментаторов.
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"В Минских соглашениях не было ошибок, это Байден и США разрушили сделку ", — отметил другой.

"Украина не выполняла договоренности, а НАТО продолжала исполнять танец живота под носом у Путина. Это конфликт между Россией и США, пусть они его и завершают", — поддержал третий.

"Путин не хотел, чтобы Украина вступала в НАТО... Он говорил это годами... Этого конфликта хотел Брюссель!" — поделился мнением еще один из пользователь.

"Зеленский так много лжет, что даже не осознает этого. А Олланд и Меркель публично признали, что именно украинские лидеры (Порошенко, а затем Зеленский) не выполняли соглашения, у них даже не было намерения их выполнять. Их целью было выиграть время, чтобы лучше вооружить Украину и возобновить уничтожение жителей Донбасса", — заключили читатели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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