Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться.
"Русских больше не обманешь. Минские соглашения были подписаны Украиной только для того, чтобы выиграть время на перевооружение", — написал один из комментаторов.
"Русских больше не обманешь. Минские соглашения были подписаны Украиной только для того, чтобы выиграть время на перевооружение", — написал один из комментаторов.
"В Минских соглашениях не было ошибок, это Байден и США разрушили сделку ", — отметил другой.
"Украина не выполняла договоренности, а НАТО продолжала исполнять танец живота под носом у Путина. Это конфликт между Россией и США, пусть они его и завершают", — поддержал третий.
"Путин не хотел, чтобы Украина вступала в НАТО... Он говорил это годами... Этого конфликта хотел Брюссель!" — поделился мнением еще один из пользователь.
"Зеленский так много лжет, что даже не осознает этого. А Олланд и Меркель публично признали, что именно украинские лидеры (Порошенко, а затем Зеленский) не выполняли соглашения, у них даже не было намерения их выполнять. Их целью было выиграть время, чтобы лучше вооружить Украину и возобновить уничтожение жителей Донбасса", — заключили читатели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
"Украина не выполняла договоренности, а НАТО продолжала исполнять танец живота под носом у Путина. Это конфликт между Россией и США, пусть они его и завершают", — поддержал третий.
"Путин не хотел, чтобы Украина вступала в НАТО... Он говорил это годами... Этого конфликта хотел Брюссель!" — поделился мнением еще один из пользователь.
"Зеленский так много лжет, что даже не осознает этого. А Олланд и Меркель публично признали, что именно украинские лидеры (Порошенко, а затем Зеленский) не выполняли соглашения, у них даже не было намерения их выполнять. Их целью было выиграть время, чтобы лучше вооружить Украину и возобновить уничтожение жителей Донбасса", — заключили читатели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.
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