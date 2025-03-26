https://ria.ru/20250326/soglasheniya-2007506398.html

Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США

Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 26.03.2025

Во Франции вспомнили о Минских соглашениях на фоне переговоров России и США

Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться. "Русских больше не обманешь. Минские соглашения... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:52:00+03:00

2025-03-26T16:52:00+03:00

2025-03-26T16:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro активно обсуждают статью о том, что ошибки Минских соглашений не должны повториться. "Русских больше не обманешь. Минские соглашения были подписаны Украиной только для того, чтобы выиграть время на перевооружение", — написал один из комментаторов. "В Минских соглашениях не было ошибок, это Байден и США разрушили сделку ", — отметил другой. "Украина не выполняла договоренности, а НАТО продолжала исполнять танец живота под носом у Путина. Это конфликт между Россией и США, пусть они его и завершают", — поддержал третий. "Путин не хотел, чтобы Украина вступала в НАТО... Он говорил это годами... Этого конфликта хотел Брюссель!" — поделился мнением еще один из пользователь. "Зеленский так много лжет, что даже не осознает этого. А Олланд и Меркель публично признали, что именно украинские лидеры (Порошенко, а затем Зеленский) не выполняли соглашения, у них даже не было намерения их выполнять. Их целью было выиграть время, чтобы лучше вооружить Украину и возобновить уничтожение жителей Донбасса", — заключили читатели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять, добавил он.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html

https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007482856.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия