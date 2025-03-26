Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/sochi-2007413804.html
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая - РИА Новости, 26.03.2025
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:55:00+03:00
2025-03-26T12:55:00+03:00
происшествия
жилье
сочи
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_7d1dab3706a9a1c2fa8bf4c715fe1cae.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Ранее в СИЗО из-под домашнего ареста перевели супругу Копайгородского Янину. Следствие считает, что она оказывала давление на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240929/sochi-1975306622.html
https://ria.ru/20250311/arest-2004206043.html
сочи
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_81:0:818:553_1920x0_80_0_0_418148e2dd386ef02a1c636fba4fde2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, сочи, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Жилье, Сочи, Москва, Россия, Московский городской суд
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-мэру Сочи Копайгородскому

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников
29 сентября 2024, 05:10
Ранее в СИЗО из-под домашнего ареста перевели супругу Копайгородского Янину. Следствие считает, что она оказывала давление на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.
Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.
Свою вину Копайгородские не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи
11 марта, 01:17
 
ПроисшествияЖильеСочиМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала