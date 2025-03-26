https://ria.ru/20250326/sochi-2007413804.html
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая - РИА Новости, 26.03.2025
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:55:00+03:00
2025-03-26T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Ранее в СИЗО из-под домашнего ареста перевели супругу Копайгородского Янину. Следствие считает, что она оказывала давление на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240929/sochi-1975306622.html
https://ria.ru/20250311/arest-2004206043.html
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происшествия, жилье, сочи, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Жилье, Сочи, Москва, Россия, Московский городской суд
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-мэру Сочи Копайгородскому
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского на продление ему до 17 мая срока содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Ранее в СИЗО из-под домашнего ареста перевели супругу Копайгородского Янину. Следствие считает, что она оказывала давление на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.
Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.
Свою вину Копайгородские не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.