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Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу - РИА Новости, 26.03.2025
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11:48 26.03.2025 (обновлено: 11:55 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sochi-2007382662.html
Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу
Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу - РИА Новости, 26.03.2025
Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:48:00+03:00
2025-03-26T11:55:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
сочи
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

Житель Сочи протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся

© СоцсетиАвтомобиль, на которм скрылся подозреваемй в убийстве женщины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Кадр видео
Автомобиль, на которм скрылся подозреваемй в убийстве женщины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Соцсети
Автомобиль, на которм скрылся подозреваемй в убийстве женщины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц", - говорится в сообщении.
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3 февраля, 08:19
По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
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6 января, 17:21
 
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