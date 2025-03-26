Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу
Житель Сочи протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся
© СоцсетиАвтомобиль, на которм скрылся подозреваемй в убийстве женщины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Кадр видео
© Соцсети
Автомобиль, на которм скрылся подозреваемй в убийстве женщины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято.
Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
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