https://ria.ru/20250326/sochi-2007382662.html

Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу - РИА Новости, 26.03.2025

Житель Сочи протаранил витрину магазина и застрелил сотрудницу

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:48:00+03:00

2025-03-26T11:48:00+03:00

2025-03-26T11:55:00+03:00

происшествия

сочи

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который протаранил витрину магазина, застрелил сотрудницу и скрылся, мужчина задержан, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине въехал в магазин на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Затем взял ружье и не менее пяти раз выстрелил в знакомого, который был ему должен, и 43-летнюю сотрудницу магазина. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте, мужчина был ранен в руку и убежал. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан, огнестрельное оружие изъято. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

сочи

россия

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край