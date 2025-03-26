https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html

Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы

Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы - РИА Новости, 26.03.2025

Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы

Основной темой культурных событий в Москве в этом году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:28:00+03:00

2025-03-26T12:28:00+03:00

2025-03-26T12:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

бразилия

египет

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основной темой культурных событий в Москве в этом году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Основная тема этого года - 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Мероприятия пройдут в том числе в округах, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры", - написал Собянин. Он добавил, что летом в столицу вернется "Театральный бульвар", фестиваль станет еще масштабнее, увеличится число площадок и мероприятий. Его цель - привлечь новую аудиторию в театры и концертные залы, рассказать о репертуаре. Также осенью пройдет очередная Московская неделя моды. В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов. "В августе 2024 года впервые состоялась Московская международная неделя кино. Участвовали 47 стран: представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Мероприятия шли по всей Москве - от просмотров кино до экскурсий по местам съемок известных фильмов. В декабре Московская международная неделя креативных индустрий приняла представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. Они подписали ряд экспортных контрактов в сфере кино, анимации, видеоигр, дизайна интерьеров", - напомнил мэр.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007399190.html

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москва, бразилия, египет, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество