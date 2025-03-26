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Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан - РИА Новости, 26.03.2025
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16:05 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/slutskij-2007477561.html
Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан
Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан - РИА Новости, 26.03.2025
Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан
Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:05:00+03:00
2025-03-26T16:05:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
лдпр
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год. По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход". "Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он. По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия. "Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html
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россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, ЛДПР, Общество
Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан

Слуцкий призвал рассчитывать доход для выплаты налога с учетом семейного статуса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным
22 марта, 02:48
По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход".
"Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он.
По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия.
"Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
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