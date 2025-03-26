https://ria.ru/20250326/slutskij-2007477561.html

Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан

Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан - РИА Новости, 26.03.2025

Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан

Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:05:00+03:00

2025-03-26T16:05:00+03:00

2025-03-26T16:05:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

лдпр

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год. По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход". "Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он. По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия. "Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.

https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html

https://ria.ru/20241114/slutskiy-1983750009.html

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россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, общество