Слуцкий призвал учитывать семейный статус при расчете дохода граждан
Слуцкий призвал рассчитывать доход для выплаты налога с учетом семейного статуса
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Прошлый год в России был Годом семьи. Расширены ряд гарантий для семей. Однако демографическая проблема остается нерешенной, а, судя по тенденциям, осложняется. Предлагаем рассчитывать доход гражданина для выплаты налога с учетом таких факторов, как семейный статус и наличие иждивенцев", - сказал Слуцкий в связи с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности кабмина за 2024 год.
По мнению парламентария, это позволит снизить налоговое бремя на многодетных семей и позволит справедливее подходить к понятию "высокий доход".
"Целеполагание в виде суммарного коэффициента рождаемости "меньше двух" означает, что мы продолжим вымирать, а значение "десятых" - быстрее или медленнее. ЛДПР считает необходимым пересмотр демографической политики. При этом обратное для многодетных семей - "экономика наоборот". Быть одиноким гораздо выгоднее", - подчеркнул он.
По словам Слуцкого, из 2,65 миллиона многодетных семей в России лишь 35% получают пособия.
"Считаем несправедливым, что большинство многодетных семей, лишены помощи из-за бюрократических препятствий. Призываем отменить критерии нуждаемости при назначении пособий многодетным семьям", - заключил он.
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