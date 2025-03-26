В Москве задержали фигурантов дела о мошенничестве с "Пушкинской картой"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве задержали фигурантов дела о хищениях в рамках программы "Пушкинская карта", им предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по столице."Фигуранты уголовного дела о хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта" задержаны в порядке статьи 91 УПК, им предъявлено обвинение. В настоящее время они допрашиваются следователями столичного СК по обстоятельствам выявленных противоправных действий", — говорится в заявлении.Следователи совместно с правоохранителями и специалистами профильных подразделений правительства Москвы устанавливают другие эпизоды преступной деятельности соучастников. Также проводятся осмотры финансовых документов и другой изъятой документации.Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.По полученным данным, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению денег, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта", для этого он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.Далее подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" и стали искать в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств.На эти деньги преступники приобрели 321 билет на фиктивно проводимые мероприятия, недостоверные данные о которых затем предоставили в профильное министерство. Таким образом мошенники похитили более одного миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве задержали фигурантов дела о хищениях в рамках программы "Пушкинская карта", им предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по столице.
"Фигуранты уголовного дела о хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта" задержаны в порядке статьи 91 УПК, им предъявлено обвинение. В настоящее время они допрашиваются следователями столичного СК по обстоятельствам выявленных противоправных действий", — говорится в заявлении.
Следователи совместно с правоохранителями и специалистами профильных подразделений правительства Москвы устанавливают другие эпизоды преступной деятельности соучастников. Также проводятся осмотры финансовых документов и другой изъятой документации.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
По полученным данным, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению денег, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта", для этого он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.
Далее подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" и стали искать в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств.
На эти деньги преступники приобрели 321 билет на фиктивно проводимые мероприятия, недостоверные данные о которых затем предоставили в профильное министерство. Таким образом мошенники похитили более одного миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка.
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