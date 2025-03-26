https://ria.ru/20250326/sk-2007550619.html

СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области

СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025

СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с целенаправленной атакой ВСУ на энергообъект в Курской области 25 марта, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:59:00+03:00

2025-03-26T18:59:00+03:00

2025-03-26T19:00:00+03:00

происшествия

курская область

россия

украина

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

пао «россети центр»

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с целенаправленной атакой ВСУ на энергообъект в Курской области 25 марта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии", - сказала она. Отмечается, что следствие установит и привлечет к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.

https://ria.ru/20250324/pvo-2007009627.html

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происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), пао «россети центр»