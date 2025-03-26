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СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с целенаправленной атакой ВСУ на энергообъект в Курской области 25 марта, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:59:00+03:00
2025-03-26T18:59:00+03:00
2025-03-26T19:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с целенаправленной атакой ВСУ на энергообъект в Курской области 25 марта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии", - сказала она. Отмечается, что следствие установит и привлечет к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
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происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), пао «россети центр»
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ПАО «Россети Центр»
СК возбудил дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области