https://ria.ru/20250326/sk-2007441482.html

СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой

СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025

СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой

Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после гибели военкора Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:57:00+03:00

2025-03-26T13:57:00+03:00

2025-03-26T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после гибели военкора Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой в Белгородской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду при подрыве боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла Прокофьева. Оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается помощь."По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 и статьей 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - сказала Петренко.В СК подчеркнули, что в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военных, причастные к совершению преступления.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html

https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html

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следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия, анна прокофьева, россия, дмитрий песков, светлана петренко, telegram