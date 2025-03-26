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СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой
СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой
Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после гибели военкора Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:57:00+03:00
2025-03-26T13:57:00+03:00
2025-03-26T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после гибели военкора Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой в Белгородской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду при подрыве боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла Прокофьева. Оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается помощь."По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 и статьей 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - сказала Петренко.В СК подчеркнули, что в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военных, причастные к совершению преступления.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406312.html
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следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия, анна прокофьева, россия, дмитрий песков, светлана петренко, telegram
Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область, Происшествия, Анна Прокофьева, Россия, Дмитрий Песков, Светлана Петренко, Telegram
СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой
СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Первого канала Прокофьевой