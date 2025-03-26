https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007464827.html

Сийярто оценил ход переговоров России и США по Украине

Сийярто оценил ход переговоров России и США по Украине - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто оценил ход переговоров России и США по Украине

Ход переговоров РФ и США по Украине внушает надежду на достижение долгосрочного прекращения огня или мирного соглашения, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:14:00+03:00

2025-03-26T15:14:00+03:00

2025-03-26T15:15:00+03:00

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петер сийярто

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Ход переговоров РФ и США по Украине внушает надежду на достижение долгосрочного прекращения огня или мирного соглашения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мирные переговоры между США и Россией проходят успешно. И американская, и российская стороны подходят к переговорам с доброй волей и добрыми намерениями. Очевидно, что и русские, и американцы заинтересованы в скорейшем успехе мирных переговоров... Так что сейчас как никогда велика надежда на то, что может быть достигнуто прочное, долгосрочное и устойчивое прекращение огня или мирное соглашение", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html

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в мире, россия, сша, украина, петер сийярто, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)