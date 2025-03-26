https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html

Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру

Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру

Будапешт считает неприемлемыми атаки на инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию, и приветствует взаимный отказ сторон конфликта РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:53:00+03:00

2025-03-26T14:53:00+03:00

2025-03-26T15:45:00+03:00

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

александр новак

вооруженные силы украины

турецкий поток

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Будапешт считает неприемлемыми атаки на инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию, и приветствует взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов по энергообъектам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы (с вице-премьером РФ Александром Новаком - ред.) согласились, что атаки на энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию, неприемлемы. Я сказал, что соглашение России и Америки, которое предусматривает запрет ударов по энергетической инфраструктуре, служит национальным интересам Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия расценивает удары ВСУ по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток" и нефтепровода "Дружба" как посягательство на свой суверенитет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250311/nefteprovod-2004404103.html

венгрия

россия

будапешт

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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, александр новак, вооруженные силы украины, турецкий поток, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире