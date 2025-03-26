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Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру - РИА Новости, 26.03.2025
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14:53 26.03.2025 (обновлено: 15:45 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007458188.html
Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру
Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру
Будапешт считает неприемлемыми атаки на инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию, и приветствует взаимный отказ сторон конфликта РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:53:00+03:00
2025-03-26T15:45:00+03:00
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
александр новак
вооруженные силы украины
турецкий поток
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Будапешт считает неприемлемыми атаки на инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию, и приветствует взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов по энергообъектам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы (с вице-премьером РФ Александром Новаком - ред.) согласились, что атаки на энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию, неприемлемы. Я сказал, что соглашение России и Америки, которое предусматривает запрет ударов по энергетической инфраструктуре, служит национальным интересам Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия расценивает удары ВСУ по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток" и нефтепровода "Дружба" как посягательство на свой суверенитет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, александр новак, вооруженные силы украины, турецкий поток, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Александр Новак, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Сийярто раскритиковал Киев за атаки на российскую энергоинфраструктуру

Сийярто раскритиковал атаки Киева на энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Будапешт считает неприемлемыми атаки на инфраструктуру, по которой российские энергоносители поступают в Венгрию, и приветствует взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов по энергообъектам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы (с вице-премьером РФ Александром Новаком - ред.) согласились, что атаки на энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию, неприемлемы. Я сказал, что соглашение России и Америки, которое предусматривает запрет ударов по энергетической инфраструктуре, служит национальным интересам Венгрии", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия расценивает удары ВСУ по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток" и нефтепровода "Дружба" как посягательство на свой суверенитет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоАлександр НовакВооруженные силы УкраиныТурецкий потокТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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