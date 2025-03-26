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За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор - РИА Новости, 26.03.2025
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11:35 26.03.2025 (обновлено: 11:36 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/shor-2007378544.html
За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор
За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор - РИА Новости, 26.03.2025
За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что за задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиционного блока... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:35:00+03:00
2025-03-26T11:36:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что за задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиционного блока "Победа". Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Накануне президент собрала Высший совет безопасности. Формулировки целей сборища стандартны: "борьба с избирательной коррупцией, внешним влиянием и незаконным финансированием партий". Мы знаем, что за этим кроется: усиление репрессий против "Победы", против партий блока, против наших сторонников, против противников режима", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул. Он подчеркнул, что задержание Гуцул — звено в той же цепочке "циничных действий режима". Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
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в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул
За задержанием Гуцул кроется усиление репрессий, заявил Шор

Шор: за задержанием Гуцул кроется усиление репрессий против блока "Победа"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что за задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул кроется усиление репрессий против оппозиционного блока "Победа".
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
"Накануне президент собрала Высший совет безопасности. Формулировки целей сборища стандартны: "борьба с избирательной коррупцией, внешним влиянием и незаконным финансированием партий". Мы знаем, что за этим кроется: усиление репрессий против "Победы", против партий блока, против наших сторонников, против противников режима", - написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание Гуцул.
Он подчеркнул, что задержание Гуцул — звено в той же цепочке "циничных действий режима".
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Советник Гуцул назвал ее задержание незаконным
Вчера, 10:36
 
В миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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