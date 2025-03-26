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Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube - РИА Новости, 26.03.2025
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18:08 26.03.2025 (обновлено: 18:20 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube - РИА Новости, 26.03.2025
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:08:00+03:00
2025-03-26T18:20:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
россия
максут шадаев
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России."Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, россия, максут шадаев, владимир путин, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Google, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Технологии
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube

Шадаев: вопрос о Youtube будет обсуждаться после выполнения требований РКН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России.
"Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.
Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeGoogleРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинТехнологии
 
 
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