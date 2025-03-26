https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html

Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube

Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube - РИА Новости, 26.03.2025

Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube

Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:08:00+03:00

2025-03-26T18:08:00+03:00

2025-03-26T18:20:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России."Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.

https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, россия, максут шадаев, владимир путин, технологии