https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube - РИА Новости, 26.03.2025
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:08:00+03:00
2025-03-26T18:08:00+03:00
2025-03-26T18:20:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
россия
максут шадаев
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вопрос о размедлении принадлежащего Google видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости."Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться", - сказал он, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены для "разблокировки" YouTube в России."Я думаю, что сейчас скорее требования, связанные с разблокировкой, …отсутствием ограничений на российских авторов. Мне кажется, это первично", - добавил Шадаев.Президент РФ Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20250301/youtube--2002432484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3b836eb598baf441a8928efdb8ee4ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, россия, максут шадаев, владимир путин, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Google, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Технологии
Шадаев ответил на вопрос о "размедлении" Youtube
Шадаев: вопрос о Youtube будет обсуждаться после выполнения требований РКН