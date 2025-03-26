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Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.03.2025
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12:06 26.03.2025 (обновлено: 12:15 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sbp-2007389553.html
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.03.2025
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя
Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2025
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общество
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК)."С 11.32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ранее в среду НСПК сообщала, что фиксирует трудности в обработке операций через СБП.
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общество, технологии
Общество, Технологии
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя

НСПК: сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип приложения СПБэй на экране смартфона
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
"С 11.32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в среду НСПК сообщала, что фиксирует трудности в обработке операций через СБП.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ
25 марта, 23:31
 
ОбществоТехнологии
 
 
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