https://ria.ru/20250326/sbp-2007389553.html

Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя

Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.03.2025

Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя

Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:15:00+03:00

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936174832_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7bc2352bcf0e35188692c9b0ea22e5c5.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК)."С 11.32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ранее в среду НСПК сообщала, что фиксирует трудности в обработке операций через СБП.

https://ria.ru/20250325/rossijane-2007320346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии