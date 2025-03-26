https://ria.ru/20250326/sbp-2007389553.html
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.03.2025
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя
Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:06:00+03:00
2025-03-26T12:06:00+03:00
2025-03-26T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трудности в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП) устранены, все сервисы теперь работают в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК)."С 11.32 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ранее в среду НСПК сообщала, что фиксирует трудности в обработке операций через СБП.
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общество, технологии
Сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя
НСПК: сервисы СБП заработали в штатном режиме после сбоя