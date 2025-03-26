https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007482856.html

Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России

Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России - РИА Новости, 26.03.2025

Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России

Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:17:00+03:00

2025-03-26T16:17:00+03:00

2025-03-26T16:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

украина

европа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_bfb9e0599eec18c3efa71ea9698c3d90.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии. "Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации. В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.Накануне американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената, отметила, что западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html

https://ria.ru/20250326/dogovorennosti-2007366330.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, украина, европа, в мире