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Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 26.03.2025 (обновлено: 16:56 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007482856.html
Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России
Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России - РИА Новости, 26.03.2025
Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России
Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:17:00+03:00
2025-03-26T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии. "Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации. В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.Накануне американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената, отметила, что западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/bouz-2007445499.html
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россия, евросоюз, украина, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Украина, Европа, В мире
Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России

Еврокомиссия: вывод войск РФ с Украины может быть условием отмены санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации.
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В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.

Накануне американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената, отметила, что западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.

На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.

В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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