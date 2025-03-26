Reuters: Еврокомиссия поставила ультиматум для снятия санкций с России
Еврокомиссия: вывод войск РФ с Украины может быть условием отмены санкций
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вывод российских военных с территории, которую в ЕС считают украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии.
"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации.
"Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций", — говорится в публикации.
В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.
Накануне американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената, отметила, что западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.
На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Накануне американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената, отметила, что западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.
На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.