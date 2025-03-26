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Санкции против России в энергетике не достигли результата, заявил Мишустин
Санкции против России в энергетике не достигли результата, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Санкции против России в энергетике не достигли результата, заявил Мишустин
Внешние санкции не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики, Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:01:00+03:00
2025-03-26T13:01:00+03:00
2025-03-26T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внешние санкции не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики, Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства за прошлый год."Внешние санкции не достигли целей своих авторов и в сфере энергетики. Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе. Продолжаем совершенствовать собственные критически важные процессы добычи и переработки нефти и газа, что помогло освоить целый ряд подпавших под ограничения технологий", – отметил Мишустин.
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россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, цены на нефть, в мире
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Цены на нефть, В мире
Санкции против России в энергетике не достигли результата, заявил Мишустин
Мишустин: санкции в энергетике не достигли целей своих авторов