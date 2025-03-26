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Мишустин оценил работу российских самолетостроителей - РИА Новости, 26.03.2025
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12:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/samolety-2007415798.html
Мишустин оценил работу российских самолетостроителей
Мишустин оценил работу российских самолетостроителей - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин оценил работу российских самолетостроителей
Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:58:00+03:00
2025-03-26T12:58:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
мс-21
sj-100
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "В самолетостроении хотел бы отметить, что две недели назад состоялось очень важное событие - первый полет нашего лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями. Для этого была проведена огромная, сложнейшая технологическая работа по замене иностранных комплектующих на российские. И благодаря усилиям большого коллектива специалистов, которым удалось найти технологические решения, создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - сказал Мишустин. Аналогичная работа, продолжил он, активно ведется и по новейшему самолету МС-21. "Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы. Но, что самое главное, не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит", - подчеркнул глава правительства.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, мс-21, sj-100, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, МС-21, SJ-100, Экономика
Мишустин оценил работу российских самолетостроителей

Мишустин рассчитывает на ускорение работы по импортозамещенным SJ-100 и МС-21

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"В самолетостроении хотел бы отметить, что две недели назад состоялось очень важное событие - первый полет нашего лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями. Для этого была проведена огромная, сложнейшая технологическая работа по замене иностранных комплектующих на российские. И благодаря усилиям большого коллектива специалистов, которым удалось найти технологические решения, создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - сказал Мишустин.
Аналогичная работа, продолжил он, активно ведется и по новейшему самолету МС-21.
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы. Но, что самое главное, не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит", - подчеркнул глава правительства.
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