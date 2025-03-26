Мишустин оценил работу российских самолетостроителей
Мишустин рассчитывает на ускорение работы по импортозамещенным SJ-100 и МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"В самолетостроении хотел бы отметить, что две недели назад состоялось очень важное событие - первый полет нашего лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями. Для этого была проведена огромная, сложнейшая технологическая работа по замене иностранных комплектующих на российские. И благодаря усилиям большого коллектива специалистов, которым удалось найти технологические решения, создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - сказал Мишустин.
Аналогичная работа, продолжил он, активно ведется и по новейшему самолету МС-21.
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы. Но, что самое главное, не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит", - подчеркнул глава правительства.
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