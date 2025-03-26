https://ria.ru/20250326/samolety-2007415798.html

Мишустин оценил работу российских самолетостроителей

Мишустин оценил работу российских самолетостроителей - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин оценил работу российских самолетостроителей

Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:58:00+03:00

2025-03-26T12:58:00+03:00

2025-03-26T12:58:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

мс-21

sj-100

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает, что российские самолетостроители в части импортозамещенных SJ-100 и МС-21 выполнят обязательства, ускорят темпы работы, но не в ущерб безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "В самолетостроении хотел бы отметить, что две недели назад состоялось очень важное событие - первый полет нашего лайнера "Суперджет" с отечественными двигателями. Для этого была проведена огромная, сложнейшая технологическая работа по замене иностранных комплектующих на российские. И благодаря усилиям большого коллектива специалистов, которым удалось найти технологические решения, создать собственные материалы, узлы, агрегаты", - сказал Мишустин. Аналогичная работа, продолжил он, активно ведется и по новейшему самолету МС-21. "Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы. Но, что самое главное, не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, мс-21, sj-100, экономика