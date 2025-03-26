https://ria.ru/20250326/samolet-2007399600.html

Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое

Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое - РИА Новости, 26.03.2025

Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое

Самолет Ан-12, летевший из Сабетты, опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое, сообщила городская ЕДДС. РИА Новости, 26.03.2025

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происшествия

сабетта

новый уренгой

ан-12

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Самолет Ан-12, летевший из Сабетты, опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое, сообщила городская ЕДДС. "Сегодня в 13:14 у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет", — говорится в релизе. Погибших и пострадавших также нет, добавили в службе. Разлива топлива не произошло.Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли на прием и отправку бортов. По данным онлайн-табло, 14 рейсов отменили и один задержали.В воздушной гавани уточнили, что на эвакуацию опрокинувшегося самолета потребуется несколько часов.Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html

сабетта

новый уренгой

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Кадры из аэропорта Нового Уренгоя, где Ан-12 выкатился за пределы полосы Кадры из аэропорта Нового Уренгоя, где Ан-12 выкатился за пределы полосы 2025-03-26T12:28 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сабетта, новый уренгой, ан-12