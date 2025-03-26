https://ria.ru/20250326/samolet-2007399600.html
Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое
Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое - РИА Новости, 26.03.2025
Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое
Самолет Ан-12, летевший из Сабетты, опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое, сообщила городская ЕДДС. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:28:00+03:00
2025-03-26T12:28:00+03:00
2025-03-26T15:57:00+03:00
происшествия
сабетта
новый уренгой
ан-12
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007410738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10bab5054ce2b427740aa2c32cc20670.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Самолет Ан-12, летевший из Сабетты, опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое, сообщила городская ЕДДС. "Сегодня в 13:14 у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок, борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет", — говорится в релизе. Погибших и пострадавших также нет, добавили в службе. Разлива топлива не произошло.Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли на прием и отправку бортов. По данным онлайн-табло, 14 рейсов отменили и один задержали.В воздушной гавани уточнили, что на эвакуацию опрокинувшегося самолета потребуется несколько часов.Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html
сабетта
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007410738_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2f2ea9218551bdbb107b7057d06446a.jpg
Кадры из аэропорта Нового Уренгоя, где Ан-12 выкатился за пределы полосы
Кадры из аэропорта Нового Уренгоя, где Ан-12 выкатился за пределы полосы
2025-03-26T12:28
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сабетта, новый уренгой, ан-12
Происшествия, Сабетта, Новый Уренгой, Ан-12
Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое
Летевший из Сабетты в Новый Уренгой Ан-12 опрокинулся на бок при посадке