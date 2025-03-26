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Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО - РИА Новости, 26.03.2025
Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса по итогам мирных переговоров, но это не означает отсутствие членства в долгосрочной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:12:00+03:00
2025-03-26T19:12:00+03:00
2025-03-26T19:18:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса по итогам мирных переговоров, но это не означает отсутствие членства в долгосрочной перспективе."Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом альянса, также подтвердили ее необратимый путь в НАТО на последнем саммите в Вашингтоне… Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров, но надо проводить разницу с будущим, с тем, что произойдет в долгосрочной перспективе", - заявил он, выступая в Школе экономики в Варшаве.Трансляция велась на сайте НАТО.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html
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нато, украина, в мире, марк рютте
НАТО, Украина, В мире, Марк Рютте
Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Рютте: Украина не станет членом НАТО после мирных переговоров