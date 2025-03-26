https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html

Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО - РИА Новости, 26.03.2025

Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса по итогам мирных переговоров, но это не означает отсутствие членства в долгосрочной... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:12:00+03:00

2025-03-26T19:12:00+03:00

2025-03-26T19:18:00+03:00

нато

украина

в мире

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176528_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_57175bc5258eebb28b5c1270f0c0a56c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса по итогам мирных переговоров, но это не означает отсутствие членства в долгосрочной перспективе."Мы неоднократно заявляли, что Украина станет членом альянса, также подтвердили ее необратимый путь в НАТО на последнем саммите в Вашингтоне… Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров, но надо проводить разницу с будущим, с тем, что произойдет в долгосрочной перспективе", - заявил он, выступая в Школе экономики в Варшаве.Трансляция велась на сайте НАТО.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, украина, в мире, марк рютте