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Минобороны раскрыло детали учений РВСН - РИА Новости, 26.03.2025
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12:06 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rvsn-2007389973.html
Минобороны раскрыло детали учений РВСН
Минобороны раскрыло детали учений РВСН - РИА Новости, 26.03.2025
Минобороны раскрыло детали учений РВСН
Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:06:00+03:00
2025-03-26T12:06:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования", - отметили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. Выполнение практических задач осуществляется с использованием различных вариантов, это гарантированно доводит приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учетом сложной помеховой обстановки. Всего к учению с Бологовским ракетным соединением, расположенным в Тверской области, привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.
https://ria.ru/20250324/rvsn-2007053716.html
РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло детали учений РВСН

Ракетные полки с ПГРК "Ярс" осваивают новые районы боевого патрулирования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования", - отметили в ведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. Выполнение практических задач осуществляется с использованием различных вариантов, это гарантированно доводит приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учетом сложной помеховой обстановки.
Всего к учению с Бологовским ракетным соединением, расположенным в Тверской области, привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В РВСН начались плановые комплексные проверки
24 марта, 20:01
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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