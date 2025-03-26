https://ria.ru/20250326/rvsn-2007389973.html

Минобороны раскрыло детали учений РВСН

Минобороны раскрыло детали учений РВСН - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны раскрыло детали учений РВСН

Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:06:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования", - отметили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. Выполнение практических задач осуществляется с использованием различных вариантов, это гарантированно доводит приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учетом сложной помеховой обстановки. Всего к учению с Бологовским ракетным соединением, расположенным в Тверской области, привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

https://ria.ru/20250324/rvsn-2007053716.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)