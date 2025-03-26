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Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 26.03.2025
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20:02 26.03.2025 (обновлено: 23:44 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007562088.html
Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве
Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 26.03.2025
Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве
Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:02:00+03:00
2025-03-26T23:44:00+03:00
русагро
происшествия
россия
вадим мошкович
руслан кожура
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Руслан Кожура."Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК России)", — сказал он, добавив, что Мошкович проходит по этим же статьям.По словам защитника, уголовное дело расследует следственный департамент МВД.В четверг Мещанский районный суд Москвы рассмотрит ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.Ранее сегодня "Русагро" сообщила об обысках в своих офисах. При этом там заявили, что они не связаны с текущей деятельностью компании, которая, как уточняется, продолжает работать в штатном режиме и выполнять обязательства в полном объеме."Русагро" — один из ведущих российских агрохолдингов, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
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русагро , происшествия, россия, вадим мошкович, руслан кожура
Русагро , Происшествия, Россия, Вадим Мошкович, Руслан Кожура
Основателю "Русагро" предъявили обвинения в мошенничестве

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинения в крупном мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Мошкович
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вадим Мошкович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости адвокат Руслан Кожура.
"Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) и злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК России)", — сказал он, добавив, что Мошкович проходит по этим же статьям.
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Ранее сегодня "Русагро" сообщила об обысках в своих офисах. При этом там заявили, что они не связаны с текущей деятельностью компании, которая, как уточняется, продолжает работать в штатном режиме и выполнять обязательства в полном объеме.
"Русагро" — один из ведущих российских агрохолдингов, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
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РусагроПроисшествияРоссияВадим МошковичРуслан Кожура
 
 
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