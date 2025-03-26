Рейтинг@Mail.ru
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам - РИА Новости, 26.03.2025
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам
"Русагро" полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам, говорится в заявлении компании в связи... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:46:00+03:00
2025-03-26T17:46:00+03:00
русагро
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007526555_0:453:2834:2047_1920x0_80_0_0_bd391a494b68f4e7e555f0adcb37125d.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Русагро" полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам, говорится в заявлении компании в связи с обысками. Ранее в среду агрохолдинг сообщил, что в нескольких его офисах прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. "Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам", - заявили в компании.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007526555_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_9995cafe8acaa827a6e8151c35d6ddd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русагро , происшествия, россия
Русагро , Происшествия, Россия
В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам

Холдинг "Русагро" готов оказывать содействие правоохранительным органам

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль компании "Русагро"
Автомобиль компании Русагро - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобиль компании "Русагро". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Русагро" полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам, говорится в заявлении компании в связи с обысками.
Ранее в среду агрохолдинг сообщил, что в нескольких его офисах прошли обыски, инициированные правоохранительными органами.
"Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам", - заявили в компании.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В "Русагро" прокомментировали обыски в офисах компании
Вчера, 17:25
 
РусагроПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала