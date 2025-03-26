https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html

В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам

В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам - РИА Новости, 26.03.2025

В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам

"Русагро" полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам, говорится в заявлении компании в связи... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:46:00+03:00

2025-03-26T17:46:00+03:00

2025-03-26T17:46:00+03:00

русагро

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Русагро" полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам, говорится в заявлении компании в связи с обысками. Ранее в среду агрохолдинг сообщил, что в нескольких его офисах прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. "Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам", - заявили в компании.

https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русагро , происшествия, россия