https://ria.ru/20250326/rusagro-2007517186.html
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски - РИА Новости, 26.03.2025
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски, сообщили в компании. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:07:00+03:00
2025-03-26T17:07:00+03:00
2025-03-26T17:56:00+03:00
русагро
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски, сообщили в компании."Сегодня, 26 марта, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами", — говорится в релизе.В агрохолдинге пояснили, что они не связаны с текущей деятельностью компании, ее руководство находится на рабочих местах. "Русагро" продолжает работать в штатном режиме и выполнять обязательства в полном объеме, все производственные площадки функционируют.В компании добавили, что соблюдают закон и готовы оказывать содействие правоохранительным органам.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007489117.html
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русагро , происшествия
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски
В офисах "Русагро" прошли обыски, инициированные правоохранительными органами
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски, сообщили в компании
.
"Сегодня, 26 марта, в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами", — говорится в релизе.
В агрохолдинге пояснили, что они не связаны с текущей деятельностью компании, ее руководство находится на рабочих местах. "Русагро" продолжает работать в штатном режиме и выполнять обязательства в полном объеме, все производственные площадки функционируют.
В компании добавили, что соблюдают закон и готовы оказывать содействие правоохранительным органам.
"Русагро" — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.