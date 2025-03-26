https://ria.ru/20250326/rusagro-2007489117.html

Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании

Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании - РИА Новости, 26.03.2025

Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании

Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:32:00+03:00

2025-03-26T16:32:00+03:00

2025-03-26T16:59:00+03:00

вадим мошкович

русагро

московская биржа

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки.К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля.В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.

https://ria.ru/20240712/organizatsii-1959345286.html

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вадим мошкович, русагро , московская биржа, происшествия