Рейтинг@Mail.ru
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 26.03.2025 (обновлено: 16:59 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007489117.html
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании - РИА Новости, 26.03.2025
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:59:00+03:00
вадим мошкович
русагро
московская биржа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04d6195cedc7f32df769e6858e23ca6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки.К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля.В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
https://ria.ru/20240712/organizatsii-1959345286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a92448e8ed8e8ccba726464d71cf4d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим мошкович, русагро , московская биржа, происшествия
Вадим Мошкович, Русагро , Московская биржа, Происшествия
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании

Акции "Русагро" упали из-за сообщений об обысках и задержании Мошковича

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки.
К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля.
В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Мишустин включил группу "Русагро" в перечень экономически значимых
12 июля 2024, 20:00
 
Вадим МошковичРусагроМосковская биржаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала