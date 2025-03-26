https://ria.ru/20250326/rusagro-2007489117.html
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании - РИА Новости, 26.03.2025
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:32:00+03:00
2025-03-26T16:59:00+03:00
вадим мошкович
русагро
московская биржа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04d6195cedc7f32df769e6858e23ca6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Акции "Русагро" на Мосбирже падают более чем на 17% после сообщений в СМИ об обысках и задержаниях в компании, следует из данных торговой площадки.К 16.26 мск акции "Русагро" дешевели на 17,1% - до 187,4 рубля. Максимально в ходе торгов среды они проседали на 20,4%, до 180,1 рубля.В СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, а также задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
https://ria.ru/20240712/organizatsii-1959345286.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a92448e8ed8e8ccba726464d71cf4d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим мошкович, русагро , московская биржа, происшествия
Вадим Мошкович, Русагро , Московская биржа, Происшествия
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Акции "Русагро" упали из-за сообщений об обысках и задержании Мошковича