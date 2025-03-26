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Экс-главком ВСУ признал, что дроны залетали в Румынию из-за действий РЭБ - РИА Новости, 26.03.2025
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14:21 26.03.2025 (обновлено: 14:24 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rumynija-2007450032.html
Экс-главком ВСУ признал, что дроны залетали в Румынию из-за действий РЭБ
Экс-главком ВСУ признал, что дроны залетали в Румынию из-за действий РЭБ - РИА Новости, 26.03.2025
Экс-главком ВСУ признал, что дроны залетали в Румынию из-за действий РЭБ
Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:21:00+03:00
2025-03-26T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию. "Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - приводит слова Залужного агентство "Украинские новости". Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши. "Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО (о коллективной обороне - ред.), никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", - добавил Залужный. Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.
https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html
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в мире, румыния, украина, польша, валерий залужный, нато, f-16
В мире, Румыния, Украина, Польша, Валерий Залужный, НАТО, F-16
Экс-главком ВСУ признал, что дроны залетали в Румынию из-за действий РЭБ

Экс-главком ВСУ Залужный: дроны залетали в Румынию из-за украинских РЭБ

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинскими войсками, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники залетали в Румынию.
"Еще звонили (из Румынии ред.), говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит", - приводит слова Залужного агентство "Украинские новости".
Также он признал, что украинские ракеты периодически падали на территории Польши.
"Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО (о коллективной обороне - ред.), никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит", - добавил Залужный.
Минобороны Румынии в 2024 году сообщало, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Западе ужаснулись увиденному на границе Румынии и Украины
28 января, 15:11
 
В миреРумынияУкраинаПольшаВалерий ЗалужныйНАТОF-16
 
 
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