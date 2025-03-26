Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море
Рубио: условия РФ по мораторию в Черном море включали снятие европейских санкций
Корабли в Черном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.
"Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", — сказал он.
Как отметил госсекретарь, нынешнюю глобальную архитектуру ограничительных мер следует переоценить как элемент окончательного урегулирования.
Сейчас Вашингтон продолжает консультации с Киевом и Москвой, а после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии планируется провести сводный анализ позиций конфликтующих сторон, указал Рубио.
"Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как — с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду. — Прим. ред.) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", — добавил дипломат.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В итоговом заявлении также сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
- отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
- снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
- отмены санкций против Россельхозбанка и других финорганизаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;
- снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
- отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия.