https://ria.ru/20250326/rubio-2007574002.html

Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море - РИА Новости, 26.03.2025

Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:43:00+03:00

2025-03-26T21:43:00+03:00

2025-03-26T22:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку."Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", — сказал он.Как отметил госсекретарь, нынешнюю глобальную архитектуру ограничительных мер следует переоценить как элемент окончательного урегулирования.Сейчас Вашингтон продолжает консультации с Киевом и Москвой, а после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии планируется провести сводный анализ позиций конфликтующих сторон, указал Рубио."Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как — с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду. — Прим. ред.) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", — добавил дипломат.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В итоговом заявлении также сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:

https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007371327.html

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