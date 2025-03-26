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Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море - РИА Новости, 26.03.2025
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21:43 26.03.2025 (обновлено: 22:29 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rubio-2007574002.html
Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море
Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море - РИА Новости, 26.03.2025
Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море
Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:43:00+03:00
2025-03-26T22:29:00+03:00
россия
европа
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку."Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", — сказал он.Как отметил госсекретарь, нынешнюю глобальную архитектуру ограничительных мер следует переоценить как элемент окончательного урегулирования.Сейчас Вашингтон продолжает консультации с Киевом и Москвой, а после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии планируется провести сводный анализ позиций конфликтующих сторон, указал Рубио."Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как — с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду. — Прим. ред.) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", — добавил дипломат.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В итоговом заявлении также сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007371327.html
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россия, европа, в мире, сша, марко рубио, рустем умеров, украина, владимир зеленский, государственный департамент сша, россельхозбанк, черное море, ямайка
Россия, Европа, В мире, США, Марко Рубио, Рустем Умеров, Украина, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Россельхозбанк, Черное море, Ямайка
Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море

Рубио: условия РФ по мораторию в Черном море включали снятие европейских санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Корабли в Черном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает снятие европейских санкций, заявил глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.
"Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", — сказал он.
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Как отметил госсекретарь, нынешнюю глобальную архитектуру ограничительных мер следует переоценить как элемент окончательного урегулирования.
Сейчас Вашингтон продолжает консультации с Киевом и Москвой, а после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии планируется провести сводный анализ позиций конфликтующих сторон, указал Рубио.
"Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как — с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду. — Прим. ред.) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", — добавил дипломат.
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Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась встреча экспертных групп России и США. По ее итогам представители стран среди прочего договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает поддержание безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В итоговом заявлении также сказано, что договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после:
  • отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
  • снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
  • отмены санкций против Россельхозбанка и других финорганизаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;
  • снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
  • отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия.
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РоссияЕвропаВ миреСШАМарко РубиоРустем УмеровУкраинаВладимир ЗеленскийГосударственный департамент СШАРоссельхозбанкЧерное мореЯмайка
 
 
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