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Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым - РИА Новости, 26.03.2025
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21:42 26.03.2025 (обновлено: 22:00 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rubio-2007573904.html
Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым
Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым - РИА Новости, 26.03.2025
Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым
Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:42:00+03:00
2025-03-26T22:00:00+03:00
украина
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио."Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.
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украина, в мире, марко рубио
Украина, В мире, Марко Рубио
Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым

Рубио: путь к установлению мира на Украине не будет быстрым и простым

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рубио заявил, что решение конфликта на Украине требует переоценки санкций
Вчера, 21:44
 
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