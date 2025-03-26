https://ria.ru/20250326/rubio-2007573904.html

Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым

Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым - РИА Новости, 26.03.2025

Рубио признал, что путь к миру на Украине не будет простым

Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:42:00+03:00

2025-03-26T21:42:00+03:00

2025-03-26T22:00:00+03:00

украина

в мире

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00013487092d943fcffbf0c3f37e1077.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио."Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - заявил Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений.

https://ria.ru/20250326/rubio-2007574101.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, марко рубио