Что стало с Сергеем Ростом после ссоры с Нагиевым
Актер, режиссер Сергей Рост. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В конце девяностых и начале нулевых яркий дуэт Дмитрия Нагиева и Сергея Роста в шоу "Осторожно, модерн" пользовался большой популярностью. Но неожиданно для публики проект перестал выходить в эфир, а его главные звезды, считавшиеся друзьями, отказались общаться друг с другом.
С тех пор Нагиев постоянно мелькает на экране, а вот про Сергея Роста практически ничего не слышно. Недавно актер и сценарист отметил свое 60-летие.
Был самым сильным в классе
Сергей родился 3 марта 1965 года в Ленинграде в семье простых инженеров и носил тогда фамилию Титивин. В детстве активно занимался спортом, получил первый юношеский разряд по греко-римской борьбе. Занятия спортом не прошли даром: в восьмом классе был самым сильным мальчиком и, по словам актера, "заступался за своих одноклассников, когда к ним приставали ребята постарше, и дрался за девчонок".
Ленинград, Невский проспект
Спорт многое дал Сергею: артисту приходилось выносить большие нагрузки и на сцене, и на съемках.
После армии, где два года служил в автобате, Сергей поступил в Ленинградский театральный институт сначала на актерский факультет. Но затем из-за внешности, маленького роста и полноты факультет пришлось сменить на режиссерский.
Лучший шоумен
В стенах театрального вуза и произошла судьбоносная встреча Сергея с Дмитрием Нагиевым, который на долгие годы стал его другом и соратником. Приятели вместе играли в капустниках, а потом вдвоем работали на радио "Модерн". Именно Нагиев посоветовал Титивину взять псевдоним Рост, с которым актер стал известен зрителям.
© Шестой канал (1996)Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
© Шестой канал (1996)
Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
Под новым именем Сергей появился в шоу "Осторожно, модерн!", где был не только актером: в паре с Анной Пармас он написал около 300 сценариев для проекта.
Параллельно Рост выступал в театре и проводил различные мероприятия, за что в 2000-м удостоился премии "Лучший шоумен года".
© Шестой канал (1996)Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
© Шестой канал (1996)
Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
Но все же в большей степени, что на заре нулевых, телезрители ассоциировали Роста и Нагиева с программой "Осторожно, модерн!". Несмотря на то, что шоу, как казалось, не теряет актуальности, в 2004-м проект был закрыт.
"Во всем виноват он"
В закрытии шоу Рост обвиняет Нагиева. Вплоть до начала 2004-го ничто не говорило о предстоящем разрыве.
Актер Дмитрий Нагиев
Новогоднюю ночь друзья совместно отработали в московском клубе со звездами эстрады. А после январских праздников к сценаристу приехал человек, представившийся доверенным лицом Дмитрия, и сообщил, что Нагиева не устраивает передача "Осторожно, модерн!" в нынешнем виде. Он хочет переделать проект в "что-то вроде "Нагиев-шоу", где все главные роли отходят к нему.
Росту же предлагалось остаться в шоу в качестве сценариста. Сергей вежливо отказался и попытался связаться с уже бывшим другом, но тот не брал трубку и игнорировал смс.
Жизнь после "Осторожно, модерн!"
После ухода Роста шоу существенно меняется: сначала это был ситком "Осторожно, Задов!", затем "Zадов in Rеалити". В 2007-м проект окончательно закрылся.
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкАктер Сергей Рост перед началом съемок нового юмористического шоу "Дом культуры и смеха"
Актер Сергей Рост перед началом съемок нового юмористического шоу "Дом культуры и смеха"
Сергей в 2005-м перебрался в Москву, где стал работать на Первом канале сценаристом, конферансье и артистом. Затем он вел на Рен-ТВ передачи "Шестое чувство" и "Очевидец", был актером в "Слава Богу, ты пришел!" на СТС и в "Петросян-шоу" на "Россия 1".
Неудачная личная жизнь
Сергею долго не везло в личной жизни: одна девушка, которую он любил, укатила в Америку, другая вышла замуж, третья рассталась с Сергеем прямо на итальянском курорте, переключив внимание на более привлекательного мужчину.
Наконец в 2008 году Сергей познакомился с молодой журналисткой Ольгой и тут же влюбился. 43-летнего актера не смутила разница в возрасте, избранница была на 20 лет моложе него. В 2010 году Ольга и Сергей поженились, а на следующий год у них родилась дочка Алиса.
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в медиабанкАктеры Сергей Рост, Евгений Никишин и Артем Гагара (справа налево) во время съемок нового юмористического шоу "Дом культуры и смеха"
Актеры Сергей Рост, Евгений Никишин и Артем Гагара (справа налево) во время съемок нового юмористического шоу "Дом культуры и смеха"
К сожалению, после почти десяти лет брака пара рассталась. После развода отношения с бывшей женой строились сложно. Рост практически не видел свою дочь, а позже стало известно, что Ольга вместе с дочкой переехала на Бали.
В последнее время Сергей Рост стал чаще появляться на экранах. В 2024 году его можно было увидеть в сериалах "Бар "Москва Чики", "Цирк", комедии "Кореша". В 2025-м он снимается в комедии "Зовите Витю", детективе "Сюрприз для покойника".