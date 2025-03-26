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Что стало с Сергеем Ростом после ссоры с Нагиевым

Что стало с Сергеем Ростом после ссоры с Нагиевым - РИА Новости, 26.03.2025

Что стало с Сергеем Ростом после ссоры с Нагиевым

В конце девяностых и начале нулевых яркий дуэт Дмитрия Нагиева и Сергея Роста в шоу "Осторожно, модерн" пользовался большой популярностью. Но неожиданно для... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:00:00+03:00

2025-03-26T18:00:00+03:00

2025-03-26T18:00:00+03:00

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дмитрий нагиев

анна пармас

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В конце девяностых и начале нулевых яркий дуэт Дмитрия Нагиева и Сергея Роста в шоу "Осторожно, модерн" пользовался большой популярностью. Но неожиданно для публики проект перестал выходить в эфир, а его главные звезды, считавшиеся друзьями, отказались общаться друг с другом.С тех пор Нагиев постоянно мелькает на экране, а вот про Сергея Роста практически ничего не слышно. Недавно актер и сценарист отметил свое 60-летие.Был самым сильным в классеСергей родился 3 марта 1965 года в Ленинграде в семье простых инженеров и носил тогда фамилию Титивин. В детстве активно занимался спортом, получил первый юношеский разряд по греко-римской борьбе. Занятия спортом не прошли даром: в восьмом классе был самым сильным мальчиком и, по словам актера, "заступался за своих одноклассников, когда к ним приставали ребята постарше, и дрался за девчонок".Спорт многое дал Сергею: артисту приходилось выносить большие нагрузки и на сцене, и на съемках.После армии, где два года служил в автобате, Сергей поступил в Ленинградский театральный институт сначала на актерский факультет. Но затем из-за внешности, маленького роста и полноты факультет пришлось сменить на режиссерский.Лучший шоуменВ стенах театрального вуза и произошла судьбоносная встреча Сергея с Дмитрием Нагиевым, который на долгие годы стал его другом и соратником. Приятели вместе играли в капустниках, а потом вдвоем работали на радио "Модерн". Именно Нагиев посоветовал Титивину взять псевдоним Рост, с которым актер стал известен зрителям.Под новым именем Сергей появился в шоу "Осторожно, модерн!", где был не только актером: в паре с Анной Пармас он написал около 300 сценариев для проекта.Параллельно Рост выступал в театре и проводил различные мероприятия, за что в 2000-м удостоился премии "Лучший шоумен года".Но все же в большей степени, что на заре нулевых, телезрители ассоциировали Роста и Нагиева с программой "Осторожно, модерн!". Несмотря на то, что шоу, как казалось, не теряет актуальности, в 2004-м проект был закрыт."Во всем виноват он"В закрытии шоу Рост обвиняет Нагиева. Вплоть до начала 2004-го ничто не говорило о предстоящем разрыве.Новогоднюю ночь друзья совместно отработали в московском клубе со звездами эстрады. А после январских праздников к сценаристу приехал человек, представившийся доверенным лицом Дмитрия, и сообщил, что Нагиева не устраивает передача "Осторожно, модерн!" в нынешнем виде. Он хочет переделать проект в "что-то вроде "Нагиев-шоу", где все главные роли отходят к нему.Росту же предлагалось остаться в шоу в качестве сценариста. Сергей вежливо отказался и попытался связаться с уже бывшим другом, но тот не брал трубку и игнорировал смс.Жизнь после "Осторожно, модерн!"После ухода Роста шоу существенно меняется: сначала это был ситком "Осторожно, Задов!", затем "Zадов in Rеалити". В 2007-м проект окончательно закрылся.Сергей в 2005-м перебрался в Москву, где стал работать на Первом канале сценаристом, конферансье и артистом. Затем он вел на Рен-ТВ передачи "Шестое чувство" и "Очевидец", был актером в "Слава Богу, ты пришел!" на СТС и в "Петросян-шоу" на "Россия 1".Неудачная личная жизньСергею долго не везло в личной жизни: одна девушка, которую он любил, укатила в Америку, другая вышла замуж, третья рассталась с Сергеем прямо на итальянском курорте, переключив внимание на более привлекательного мужчину.Наконец в 2008 году Сергей познакомился с молодой журналисткой Ольгой и тут же влюбился. 43-летнего актера не смутила разница в возрасте, избранница была на 20 лет моложе него. В 2010 году Ольга и Сергей поженились, а на следующий год у них родилась дочка Алиса.К сожалению, после почти десяти лет брака пара рассталась. После развода отношения с бывшей женой строились сложно. Рост практически не видел свою дочь, а позже стало известно, что Ольга вместе с дочкой переехала на Бали.В последнее время Сергей Рост стал чаще появляться на экранах. В 2024 году его можно было увидеть в сериалах "Бар "Москва Чики", "Цирк", комедии "Кореша". В 2025-м он снимается в комедии "Зовите Витю", детективе "Сюрприз для покойника".

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ленинград, москва, америка, дмитрий нагиев, анна пармас