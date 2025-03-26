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Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о планах развития России, заявил, что власти страны сейчас понимают, что все реально и все выполнимо. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:26:00+03:00
2025-03-26T16:26:00+03:00
2025-03-26T16:26:00+03:00
россия
михаил мишустин
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экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о планах развития России, заявил, что власти страны сейчас понимают, что все реально и все выполнимо. Мишустин в среду представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2024 год. "За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года. И сейчас мы четко понимаем, что все реально и все выполнимо", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20250326/rossiya-2007258259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
Мишустин назвал планы развития России реальными и выполнимыми