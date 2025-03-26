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Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи - РИА Новости, 26.03.2025
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16:26 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossiya-2007486668.html
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о планах развития России, заявил, что власти страны сейчас понимают, что все реально и все выполнимо. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:26:00+03:00
2025-03-26T16:26:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о планах развития России, заявил, что власти страны сейчас понимают, что все реально и все выполнимо. Мишустин в среду представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2024 год. "За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года. И сейчас мы четко понимаем, что все реально и все выполнимо", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин: российская экономика позволяет решать самые амбициозные задачи

Мишустин назвал планы развития России реальными и выполнимыми

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассуждая о планах развития России, заявил, что власти страны сейчас понимают, что все реально и все выполнимо.
Мишустин в среду представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2024 год.
"За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года. И сейчас мы четко понимаем, что все реально и все выполнимо", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ну теперь-то уж точно все: такого Россия не переживет
Вчера, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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