Ровно двадцать пять лет назад состоялись досрочные выборы президента России, на которых в качестве самовыдвиженца победил полковник ФСБ. "Who is mister Putin?"... РИА Новости, 26.03.2025

аналитика

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

Ровно двадцать пять лет назад состоялись досрочные выборы президента России, на которых в качестве самовыдвиженца победил полковник ФСБ. "Who is mister Putin?" — задалась тогда вопросом мировая общественность.Сегодня трудно представить, в какую пропасть летела Россия, когда ее подхватил новый президент. Это была разоренная, деморализованная, предельно униженная страна. Народ лез из кожи вон, чтобы выжить, — символом эпохи стали старики у метро, пытавшиеся с картонок, разложенных на земле, продавать свои вещи. В то же время новоявленная "элита" буквально бесилась с жиру.Страну раздирал сепаратизм — Басаев с подельниками объявляли шариатское правление и устраивали чудовищные теракты. Главы регионов активно посматривали на выход — Россию в недалеком будущем ждал такой же распад, как СССР.Центральную власть пыталась захватить "семибанкирщина", по факту в стране мог установиться олигархат, который распродал бы Россию по кусочкам. В этот момент Борис Ельцин и принял самое лучшее решение в своей жизни — подал в отставку и выдвинул в преемники Владимира Путина."Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию," — говорил Петр Столыпин. Путину удалось вырвать у истории эти годы покоя, несмотря на все происки наших врагов.Скажи нам кто в 2000-м году, что Россия станет четвертой экономикой мира, обогнав Германию, мы бы рассмеялись этому человеку в лицо. Мы тогда не надеялись догнать даже нищую Португалию.Скажи нам кто, что российские города станут прогрессивнее, чище, богаче, безопаснее и комфортабельнее большинства городов европейских и американских, мы покрутили бы пальцем у виска. Сегодня это реальность.Попаданец из 90-х годов в современную Москву, Казань или Нижний Новгород не поверил бы своим глазам — он подумал бы, что прошло как минимум лет сто.Этим колоссальным прогрессом мы обязаны именно Владимиру Путину и его команде единомышленников. Они покончили с "семибанкирщиной" — кто покинул страну, кто присел на нары, а кто отказался от всяких надежд на политическое влияние и пошел работать на экономику страны — и восстановили нормальную управляемость государства.Были жестко пресечены все сепаратистские поползновения. Лозунг "замочим и в сортире" был реализован в отношении полчищ террористов, атаковавших нашу страну. Россия не развалилась.Про экономические успехи и говорить нечего — на сегодня мы живем в одной из богатейших стран мира. Но самое главное — к нам вернулось самоуважение и чувство гордости за свою страну. Сегодня быть русским — это честь и привилегия.Что касается внешней политики, то Россия за эти двадцать пять лет вернула себе статус сверхдержавы. Слагаемые нашего успеха — экономическая мощь, сильнейшая армия, крупнейший ядерный потенциал, оснащенный новейшими технологиями, а также огромная сеть альянсов, союзов, торговых, экономических и дружеских связей с мировым большинством.Осуществить это было нелегко, приходилось балансировать. Что бы ни болтали на Западе, Путин никогда не собирался восстанавливать Советский Союз. России выгодно наличие на ее границах дружественных независимых государств. Мы не можем брать их на содержание, как во времена СССР, но при этом заинтересованы сохранять их в сфере своего влияния. С этим головоломным трюком Путин справился на отлично.Тот же баланс интересов жестко соблюдался и в отношениях с западными партнерами: торговать на взаимовыгодных условиях — всегда пожалуйста. Лезть на наши земли, угрожать войной или пытаться захватывать наши ресурсы — не позволим.Эта гибкая политика позволила России неторопливо и бескровно возвращать свои земли, не перенапрягая силы народа и не ломая экономику. Сегодня вслед за Крымом мы освобождаем Новороссию.Стремительный расцвет России был, разумеется, замечен западными партнерами. Они очень быстро поняли, who is mister Putin, и назначили его главным виновником всех наших побед.Дня не проходило, чтобы самые влиятельные политики и интеллектуалы Запада не обещали нам немедленный крах, распад и катастрофу. И в 2001-м грозили нам коллапсом, и в 2008-м. В 2014-м — ну, сказали, уже совсем все. А в 2015-м стало еще хуже. В 2021-м мамой клялись, что следующий год Россия не переживет. В 2022-м — тем более.Так мы и жили — от коллапса до коллапса. Чем лучше жили — тем громче стоял вой на Гримпенской трясине. Мы хорошо поняли закономерность: чем громче там нас проклинают, тем правильнее мы все делаем.Дело в том, что ребята на Западе за эти двадцать лет покоя стали сами жить гораздо хуже, растеряв все, что украли у нас в 90-х. А виноват у них оказался кто? Правильно, Путин.Вся зависть, злоба, все сознание собственной неудачливости и упущенных возможностей западных элит сконцентрировались на фигуре российского президента. Санкции, карикатуры, заголовки про "кровавого Влада", идиотские ордера на арест, открытые угрозы убийством, — в дело идет все. В мире нет сегодня политика, который жил бы под таким нечеловеческим прессингом.Однако народ России заметно прокачался за это время, это уже не наивные советские обыватели. Мы заметили простую закономерность — вместе с Путиным страна живет лучше. Мы не прочь растянуть эти годы покоя как можно дольше. О, я прямо уже слышу, как с Запада несется вой про "диктатора" и про то, что "теперь-то Россия точно не переживет". Ну что ж, это хороший сигнал.

