https://ria.ru/20250326/rossija-2007485486.html

Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США

Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США

Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:23:00+03:00

2025-03-26T16:23:00+03:00

2025-03-26T16:23:00+03:00

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сша

николай патрушев

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Все будет зависеть от того интереса, которые американцы будут проявлять", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России и США. "Мы никогда никого не выгоняли. Мы готовы всегда сотрудничать. Будет желание - будем с ними разговаривать. Есть интересные взаимовыгодные совместные проекты, которые можно обсуждать, они будут полезны и для США, и для России", - отметил он.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007484710.html

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россия, сша, николай патрушев, в мире