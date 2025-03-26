https://ria.ru/20250326/rossija-2007485486.html
Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США
Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США
Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:23:00+03:00
2025-03-26T16:23:00+03:00
2025-03-26T16:23:00+03:00
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Россия готова выполнять совместные взаимовыгодные проекты с США, но все будет зависеть от интереса и желания американской стороны, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Все будет зависеть от того интереса, которые американцы будут проявлять", - сказал Патрушев журналистам, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России и США. "Мы никогда никого не выгоняли. Мы готовы всегда сотрудничать. Будет желание - будем с ними разговаривать. Есть интересные взаимовыгодные совместные проекты, которые можно обсуждать, они будут полезны и для США, и для России", - отметил он.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007484710.html
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россия, сша, николай патрушев, в мире
Россия, США, Николай Патрушев, В мире
Патрушев рассказал об интересе России к совместным проектам с США
Патрушев: Россия готова выполнять совместные проекты с США