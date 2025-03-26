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Патрушев объяснил, почему Россия может сотрудничать с властями США - РИА Новости, 26.03.2025
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16:20 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007484710.html
Патрушев объяснил, почему Россия может сотрудничать с властями США
Патрушев объяснил, почему Россия может сотрудничать с властями США - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев объяснил, почему Россия может сотрудничать с властями США
С нынешними властями в Вашингтоне Москва может сотрудничать, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:20:00+03:00
2025-03-26T16:20:00+03:00
политика
россия
вашингтон (штат)
москва
николай патрушев
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. С нынешними властями в Вашингтоне Москва может сотрудничать, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "В США - народ, и у него есть свое представление. Есть две партии, которые между собой соревнуются - республиканцы и демократы. Их отношения между собой антагонистические. Когда были демократы у власти, у них были одни представления. Когда республиканцы - у них свои представления. Это не значит, что они придерживаются тех же точек зрения, которые имеет Россия. Нет, у них свои представления. Они их продвигают, и мы можем с ними сотрудничать", - сказал Патрушев журналистам.
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политика, россия, вашингтон (штат), москва, николай патрушев, в мире
Политика, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Николай Патрушев, В мире
Патрушев объяснил, почему Россия может сотрудничать с властями США

Патрушев: с нынешними властями в Вашингтоне Москва может сотрудничать

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. С нынешними властями в Вашингтоне Москва может сотрудничать, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
США - народ, и у него есть свое представление. Есть две партии, которые между собой соревнуются - республиканцы и демократы. Их отношения между собой антагонистические. Когда были демократы у власти, у них были одни представления. Когда республиканцы - у них свои представления. Это не значит, что они придерживаются тех же точек зрения, которые имеет Россия. Нет, у них свои представления. Они их продвигают, и мы можем с ними сотрудничать", - сказал Патрушев журналистам.
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