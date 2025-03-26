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Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта - РИА Новости, 26.03.2025
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14:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта
Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта
Цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:43:00+03:00
2025-03-26T14:43:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 30 июня предусмотрено формирование цифрового профиля (мигранта - ред.) с уникальным идентификатором, который в будущем заменит в том числе бумажный патент", - сказал Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства за 2024 год.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта

Мишустин: цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С 30 июня предусмотрено формирование цифрового профиля (мигранта - ред.) с уникальным идентификатором, который в будущем заменит в том числе бумажный патент", - сказал Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства за 2024 год.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве
27 ноября 2024, 18:53
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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