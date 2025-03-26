https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта

Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта

Цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:43:00+03:00

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2025-03-26T14:43:00+03:00

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цифровой профиль мигранта будут формировать в России с 30 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 30 июня предусмотрено формирование цифрового профиля (мигранта - ред.) с уникальным идентификатором, который в будущем заменит в том числе бумажный патент", - сказал Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства за 2024 год.

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986076201.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф