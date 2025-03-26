https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:43:00+03:00
2025-03-26T14:43:00+03:00
2025-03-26T14:43:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.
https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Мишустин: Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире