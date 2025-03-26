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Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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14:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456061.html
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин
Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:43:00+03:00
2025-03-26T14:43:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.
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технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ, заявил Мишустин

Мишустин: Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия намерена быть среди лидеров по развитию искусственного интеллекта в мире, это стратегия страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Стратегия Российской Федерации - быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире. Две модели у нас на сегодняшний день находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения", - сказал он.
Ученый - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ИИ за двое суток раскрыл механизм работы супербактерий
18 марта, 05:14
 
ТехнологииРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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