https://ria.ru/20250326/rossija-2007432568.html

Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву

Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву - РИА Новости, 26.03.2025

Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву

Москва готовится к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и ценит то, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T13:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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куба

москва

владимир путин

сергей лавров

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва готовится к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и ценит то, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах ко Дню Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы. Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших с вами стран – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом, его слова приводятся на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

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россия, куба, москва, владимир путин, сергей лавров, мигель диас-канель бермудес