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Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву
Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву - РИА Новости, 26.03.2025
Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву
Москва готовится к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и ценит то, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:37:00+03:00
2025-03-26T13:37:00+03:00
2025-03-26T13:37:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва готовится к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и ценит то, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах ко Дню Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы. Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших с вами стран – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений", - сказал Лавров в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Куба, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мигель Диас-Канель Бермудес
Лавров рассказал о подготовке к визиту президента Кубы на 9 мая в Москву
Лавров: Москва готовится к визиту президента Кубы Диас-Канеля Бермудеса