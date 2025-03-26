Молдавский депутат призвал Гагаузию попросить Россию защитить Гуцул
Молдавский депутат Суходольский призвал Гагаузию попросить Россию защитить Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Александр Суходольский на митинге в защиту главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул призвал граждан и депутатов гагаузского парламента обратиться за поддержкой к России и Турции.
Митинг с участием сторонников Гуцул, общественных деятелей и местных жителей проходит перед зданием правительства региона в его административном центре городе Комрат. По данным полиции, акция собрала около 500 человек.
"Призываю депутатов Народного собрания (парламента Гагаузии - ред.) обратиться с декларацией к России и Турции за помощью. Это две самые дружественные для нас страны. Они наши исторические союзники и могут поддержать нас в это трудное время", - сказал Суходольский, представляющий в законодательном собрании Молдавии группу депутатов из Гагаузии.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Накануне Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.