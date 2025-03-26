https://ria.ru/20250326/rossija-2007411302.html

Россия удовлетворена развитием диалога с США, заявил Песков

Россия удовлетворена развитием диалога с США, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2025

Россия удовлетворена развитием диалога с США, заявил Песков

Россия удовлетворена тем, что диалог с США развивается конструктивно и результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:51:00+03:00

2025-03-26T12:51:00+03:00

2025-03-26T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия удовлетворена тем, что диалог с США развивается конструктивно и результативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000390568.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, в мире