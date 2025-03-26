https://ria.ru/20250326/rossija-2007410360.html
В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США
В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США - РИА Новости, 26.03.2025
В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США
Россия продолжает контакты с американской стороной весьма интенсивно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:49:00+03:00
2025-03-26T12:49:00+03:00
2025-03-26T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия продолжает контакты с американской стороной весьма интенсивно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007371327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США
Песков: Россия продолжает контакты с США весьма интенсивно