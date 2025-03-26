https://ria.ru/20250326/rossija-2007410360.html

В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США

В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США - РИА Новости, 26.03.2025

В Кремле рассказали об интенсивных контактах с США

Россия продолжает контакты с американской стороной весьма интенсивно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:49:00+03:00

2025-03-26T12:49:00+03:00

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россия

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия продолжает контакты с американской стороной весьма интенсивно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007371327.html

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2025

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россия, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире