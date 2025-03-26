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Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог

Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог

Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:44:00+03:00

2025-03-26T12:44:00+03:00

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общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. От многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и отдельных программ – уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. И это не только комфорт, но и безопасность, и экономия времени", - сказал Мишустин.

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2025

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф