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Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог - РИА Новости, 26.03.2025
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12:44 26.03.2025
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Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог
Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:44:00+03:00
2025-03-26T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. От многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и отдельных программ – уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. И это не только комфорт, но и безопасность, и экономия времени", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог

Мишустин: в России за 2024 год отремонтировали около 25 тысяч километров дорог

© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. От многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и отдельных программ – уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. И это не только комфорт, но и безопасность, и экономия времени", - сказал Мишустин.
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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