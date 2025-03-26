https://ria.ru/20250326/rossija-2007407954.html
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог
Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:44:00+03:00
2025-03-26T12:44:00+03:00
2025-03-26T12:44:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/96/1553309641_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_41e086b0e75ac102afd6d55fa5a01c18.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. От многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и отдельных программ – уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. И это не только комфорт, но и безопасность, и экономия времени", - сказал Мишустин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/96/1553309641_113:0:1388:956_1920x0_80_0_0_352ccacd3c3078d1c38abbba374cc0d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отчитался о результатах по ремонту и строительству новых дорог
Мишустин: в России за 2024 год отремонтировали около 25 тысяч километров дорог
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около 25 тысяч километров дорог отремонтировано в РФ за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тысяч километров по всей стране. От многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и отдельных программ – уложено около миллиарда квадратных метров дорожного покрытия. И это не только комфорт, но и безопасность, и экономия времени", - сказал Мишустин.