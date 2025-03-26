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Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике
Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике - РИА Новости, 26.03.2025
Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет настрой на диалог. "Действительно, сейчас мы не видим взаимности от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность.
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арктика, россия, москва, дмитрий песков, в мире
Арктика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике
Песков: Россия не видит взаимности от стран в развитии сотрудничества в Арктике