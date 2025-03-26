https://ria.ru/20250326/rossija-2007406697.html

Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике

Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике - РИА Новости, 26.03.2025

Песков: Россия не видит желания коллег сотрудничать по Арктике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:43:00+03:00

2025-03-26T12:43:00+03:00

арктика

россия

москва

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917876443_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_9229efff40914f787e9211153319e9ba.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит взаимности от приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет настрой на диалог. "Действительно, сейчас мы не видим взаимности от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Арктика действительно требует международного сотрудничества, и это настоятельная потребность.

https://ria.ru/20250317/kitaj-2005437310.html

арктика

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, россия, москва, дмитрий песков, в мире