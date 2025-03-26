https://ria.ru/20250326/rossija-2007404747.html

В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций

В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций - РИА Новости, 26.03.2025

В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций

Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:39:00+03:00

2025-03-26T12:39:00+03:00

2025-03-26T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более полутора миллионов раз. За каждой такой каждой историей, конечно, стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.

https://ria.ru/20250113/medpomosch-1993425002.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество, здоровье - общество