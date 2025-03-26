https://ria.ru/20250326/rossija-2007404747.html
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций - РИА Новости, 26.03.2025
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций
Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:39:00+03:00
2025-03-26T12:39:00+03:00
2025-03-26T12:39:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_0:700:6720:4480_1920x0_80_0_0_b4e0e07a86ca11230d9b7661cd8b57c6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более полутора миллионов раз. За каждой такой каждой историей, конечно, стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
https://ria.ru/20250113/medpomosch-1993425002.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_1286:1611:5111:4480_1920x0_80_0_0_3f33541acd98d897d708440e315256bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций
Мишустин: в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций