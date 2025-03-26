Рейтинг@Mail.ru
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007404747.html
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций - РИА Новости, 26.03.2025
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций
Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:39:00+03:00
2025-03-26T12:39:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_0:700:6720:4480_1920x0_80_0_0_b4e0e07a86ca11230d9b7661cd8b57c6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более полутора миллионов раз. За каждой такой каждой историей, конечно, стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
https://ria.ru/20250113/medpomosch-1993425002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_1286:1611:5111:4480_1920x0_80_0_0_3f33541acd98d897d708440e315256bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество
В России в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций

Мишустин: в 2024 году бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций

© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Fotolia / s4svisuals
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона сложных операций было проведено в России бесплатно в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
"Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более полутора миллионов раз. За каждой такой каждой историей, конечно, стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
13 января, 10:34
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала