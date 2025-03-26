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Росавиация одобрила "Яковлеву" серийное производство МC-21 - РИА Новости, 26.03.2025
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17:17 26.03.2025 (обновлено: 17:48 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rosaviatsija-2007522119.html
Росавиация одобрила "Яковлеву" серийное производство МC-21
Росавиация одобрила "Яковлеву" серийное производство МC-21 - РИА Новости, 26.03.2025
Росавиация одобрила "Яковлеву" серийное производство МC-21
Росавиация одобрила ПАО "Яковлев" серийное производство самолетов МC-21, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:17:00+03:00
2025-03-26T17:48:00+03:00
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
михаил мишустин
вадим бадеха
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Росавиация одобрила ПАО "Яковлев" серийное производство самолетов МC-21, сообщили в ведомстве. "Яковлев" получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации Nº ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков, курирующий вопросы сертификации авиатехники. В разделе "Перечень разрешенных работ", помимо ближнемагистрального Superjet 100, теперь указан среднемагистральный самолет МС-21", — говорится в заявлении.Росавиация также одобрила "Яковлеву" производство комплектующих изделий для МС-21. К ним относятся ﻿﻿многофункциональный индикатор, ﻿﻿интегрированная вычислительная система, ﻿﻿бортовой брандмауэр.Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 14 марта сообщил, что первый опытный образец импортозамещенного МС-21 полностью изготовлен и собран.
https://ria.ru/20250228/odk-2002107414.html
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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, михаил мишустин, вадим бадеха, технологии
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Михаил Мишустин, Вадим Бадеха, Технологии
Росавиация одобрила "Яковлеву" серийное производство МC-21

Росавиация одобрила ПАО "Яковлев" серийное производство самолетов МC-21

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Росавиация одобрила ПАО "Яковлев" серийное производство самолетов МC-21, сообщили в ведомстве.
"Яковлев" получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации Nº ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков, курирующий вопросы сертификации авиатехники. В разделе "Перечень разрешенных работ", помимо ближнемагистрального Superjet 100, теперь указан среднемагистральный самолет МС-21", — говорится в заявлении.
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Росавиация также одобрила "Яковлеву" производство комплектующих изделий для МС-21. К ним относятся ﻿﻿многофункциональный индикатор, ﻿﻿интегрированная вычислительная система, ﻿﻿бортовой брандмауэр.
Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 14 марта сообщил, что первый опытный образец импортозамещенного МС-21 полностью изготовлен и собран.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Старт серийного производства лайнера запланирован на Иркутском авиационном заводе. С 2029-го объем производства МС-21 должен составить 72 единицы в год.

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ЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМихаил МишустинВадим БадехаТехнологии
 
 
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