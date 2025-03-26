https://ria.ru/20250326/rodstvenniki-2007553658.html

Юрист рассказал о возможном оспаривании наследства Заворотнюк

Юрист рассказал о возможном оспаривании наследства Заворотнюк - РИА Новости, 26.03.2025

Юрист рассказал о возможном оспаривании наследства Заворотнюк

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк могут оспорить наследственные сделки из-за возможной недееспособности артистки из-за болезни, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:17:00+03:00

2025-03-26T19:17:00+03:00

2025-03-26T19:17:00+03:00

общество

жилье

москва

московская область (подмосковье)

анастасия заворотнюк

петр чернышев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк могут оспорить наследственные сделки из-за возможной недееспособности артистки из-за болезни, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, наследство умершего родственника делится по закону, если завещание не найдено. В случае с Заворотнюк, совместно нажитое с мужем имущество, в частности, две московские квартиры, автомобили, дом в Новомосковском районе, разделят поровну. Хаминский уточнил, что 50% автоматически отходит супругу Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, а остальное войдет в наследственную массу и распределится поровну между ним, матерью актрисы и детьми. Личное имущество артистки также поделится между всеми наследниками первой очереди. Однако юрист отметил, что часть активов уже передана при жизни: особняк оформлен на детей, автомобили - на мать. "Эти объекты не войдут в наследственную массу, но родственники могут оспорить сделки, ссылаясь на возможную недееспособность Заворотнюк из-за болезни", - объяснил Хаминский. Юрист напомнил, что актриса с 2019 года боролась с раком мозга, что могло повлиять на её способность осознавать юридические последствия действий. "Для оспаривания потребуется посмертная экспертиза, что затянет процесс на годы", - добавил Хаминский. Юрист обратил внимание, что адвокаты упоминают долги как возможную проблему в вопросе наследства. Если Заворотнюк брала кредиты, обязательства перейдут наследникам, подчеркнул Хаминский. "Часть задолженностей связана с ипотекой на элитный дом в Крекшино, который актриса переписала на мать и младшую дочь в 2021 году. Ранее семья судилась с банком из-за валютного кредита, но погасила долг лишь в 2018-м. Кроме того, Чернышев подал иск к застройщику, вероятно, из-за проблем с квартирой в новостройке. Это указывает на возможные финансовые сложности, которые усложнят раздел наследства", - предположил юрист. Он указал, что еще при жизни Заворотнюк передала детям квартиры в центре Москвы, а мать получила автомобили и участок в Подмосковье. По словам юриста, такие шаги тем не менее не гарантируют отсутствия конфликтов. "Если суд признает сделки недействительными, имущество вернется в наследственную массу. Пока родственники публично заявляют о договорённостях, но юридические баталии могут начаться в любой момент. Основной вопрос - способность Заворотнюк распоряжаться имуществом в последние годы. Ответ даст только экспертиза, а её результаты станут ключом к многомиллиардному наследству", - считает Хаминский.

https://ria.ru/20250326/zavorotnjuk-2007358036.html

https://rsport.ria.ru/20250320/chernyshev-2006237638.html

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общество, жилье, москва, московская область (подмосковье), анастасия заворотнюк, петр чернышев