https://ria.ru/20250326/rjutte-2007451390.html

Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"

Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих" - РИА Новости, 26.03.2025

Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие во встрече ряда лидеров стран Евросоюза и Канады по Украине в четверг, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:26:00+03:00

2025-03-26T14:26:00+03:00

2025-03-26T14:26:00+03:00

в мире

украина

россия

канада

марк рютте

дмитрий песков

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27dee8bdf34a14fa0081f7a45537aa56.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие во встрече ряда лидеров стран Евросоюза и Канады по Украине в четверг, сообщила пресс-служба альянса. Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине. "Двадцать седьмого марта генсек НАТО направится в Париж, чтобы принять участие во встрече европейских лидеров и Канады с Украиной", - указывается в сообщении пресс-службы. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.

https://ria.ru/20250325/kanada-2007213404.html

https://ria.ru/20250321/es-2006399733.html

украина

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, канада, марк рютте, дмитрий песков, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)