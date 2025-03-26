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Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих" - РИА Новости, 26.03.2025
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14:26 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rjutte-2007451390.html
Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"
Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих" - РИА Новости, 26.03.2025
Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"
Генсек НАТО Марк Рютте примет участие во встрече ряда лидеров стран Евросоюза и Канады по Украине в четверг, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:26:00+03:00
2025-03-26T14:26:00+03:00
в мире
украина
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марк рютте
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие во встрече ряда лидеров стран Евросоюза и Канады по Украине в четверг, сообщила пресс-служба альянса. Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине. "Двадцать седьмого марта генсек НАТО направится в Париж, чтобы принять участие во встрече европейских лидеров и Канады с Украиной", - указывается в сообщении пресс-службы. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
https://ria.ru/20250325/kanada-2007213404.html
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в мире, украина, россия, канада, марк рютте, дмитрий песков, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Канада, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"

Генсек НАТО Рютте примет участие во встрече лидеров ЕС и Канады по Украине

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие во встрече ряда лидеров стран Евросоюза и Канады по Украине в четверг, сообщила пресс-служба альянса.
Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине.
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25 марта, 15:42
"Двадцать седьмого марта генсек НАТО направится в Париж, чтобы принять участие во встрече европейских лидеров и Канады с Украиной", - указывается в сообщении пресс-службы.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
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В миреУкраинаРоссияКанадаМарк РюттеДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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