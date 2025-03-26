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"Идея абсурдна": в США оценили переговоры с Россией
"Идея абсурдна": в США оценили переговоры с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
"Идея абсурдна": в США оценили переговоры с Россией
Размах последних переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде позволяет предположить, что обе стороны нацелены на поиск надежного решения украинского конфликта,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:49:00+03:00
2025-03-26T04:49:00+03:00
2025-03-26T04:49:00+03:00
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скотт риттер
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Размах последних переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде позволяет предположить, что обе стороны нацелены на поиск надежного решения украинского конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X."Размах и объем переговоров Москвы и Вашингтона подтверждает намерения США. В Эр-Рияде переговоры длились 12 часов, заявления позволяют предположить, что на встрече тщательно обсуждалось много аспектов. И, кажется, мы приближаемся к заключению соглашения <…> Не думаю, что все это делается для того, чтобы потом снова возвращаться к этому вопросу. <…> Идея о том, что Трамп вернется к российскому вопросу после решения конфликта с Китаем абсурдна. Мы ищем надежное решение проблемы", — написал он.Аналитик отметил, что риск ядерного конфликта увеличивается с каждым днем, поэтому он надеется, что Вашингтон действительно определил новый стратегический курс на налаживание отношений с Москвой.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
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москва, сша, скотт риттер, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Москва, США, Скотт Риттер, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
"Идея абсурдна": в США оценили переговоры с Россией
Аналитик Риттер: США ищут надежное решение украинского вопроса