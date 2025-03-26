Рейтинг@Mail.ru
Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/religiya-2007475009.html
Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины
Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире и нарушениях права на него создала... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:58:00+03:00
2025-03-26T15:58:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
московский патриархат
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире и нарушениях права на него создала раздел, посвященный Украине. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В отчете 2025 года подраздел "Украина" присутствует в разделе "Тренды свободы вероисповедания в странах в конфликте или политической нестабильности". Год назад нарушения прав верующих на Украине упоминались без выделения в самостоятельный раздел в контексте "других опасений о свободе вероисповедания в Европе". "Зеленский подписал новые поправки к законодательству, касающиеся деятельности религиозных организаций, несмотря на широко распространенные опасения по поводу их соответствия международному праву. Пересмотренное законодательство фактически разрешает правительству запрещать религиозные организации, связанные с заграничными религиозными организациями, чей центр управления расположен в стране, ведущей против Украины войну… Поправки, скорее всего, существенно повлияют на Украинскую православную церковь (УПЦ)... из-за исторических и канонических связей УПЦ с Московским патриархатом. Кроме того, новые поправки грозят коллективным наказанием отдельным членам религиозных общин", – говорится в отчете USCIRF 2025 года. В отчете упоминается, что USCIRF призвала украинское правительство обеспечить реализацию поправок в соответствии с международными стандартами в области прав человека, однако ничего не говорится о противодействии этим поправкам как входящим в противоречие с правами человека. Россия в докладе по-прежнему обозначена как "страна, вызывающая особую озабоченность". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974299474.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, В мире
Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины

Комиссия США по религиозной свободе создала в отчете раздел, посвященный Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире и нарушениях права на него создала раздел, посвященный Украине.
23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В отчете 2025 года подраздел "Украина" присутствует в разделе "Тренды свободы вероисповедания в странах в конфликте или политической нестабильности". Год назад нарушения прав верующих на Украине упоминались без выделения в самостоятельный раздел в контексте "других опасений о свободе вероисповедания в Европе".
Акция священников УПЦ в Киеве против ущемления их прав - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ
6 сентября 2024, 16:02
"Зеленский подписал новые поправки к законодательству, касающиеся деятельности религиозных организаций, несмотря на широко распространенные опасения по поводу их соответствия международному праву. Пересмотренное законодательство фактически разрешает правительству запрещать религиозные организации, связанные с заграничными религиозными организациями, чей центр управления расположен в стране, ведущей против Украины войну… Поправки, скорее всего, существенно повлияют на Украинскую православную церковь (УПЦ)... из-за исторических и канонических связей УПЦ с Московским патриархатом. Кроме того, новые поправки грозят коллективным наказанием отдельным членам религиозных общин", – говорится в отчете USCIRF 2025 года.
В отчете упоминается, что USCIRF призвала украинское правительство обеспечить реализацию поправок в соответствии с международными стандартами в области прав человека, однако ничего не говорится о противодействии этим поправкам как входящим в противоречие с правами человека.
Россия в докладе по-прежнему обозначена как "страна, вызывающая особую озабоченность".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ
23 сентября 2024, 18:55
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала