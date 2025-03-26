https://ria.ru/20250326/religiya-2007475009.html

Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины

Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины - РИА Новости, 26.03.2025

Комиссия США по свободе религии отчиталась о нарушениях Украины

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире и нарушениях права на него создала... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:58:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

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в мире

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире и нарушениях права на него создала раздел, посвященный Украине. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В отчете 2025 года подраздел "Украина" присутствует в разделе "Тренды свободы вероисповедания в странах в конфликте или политической нестабильности". Год назад нарушения прав верующих на Украине упоминались без выделения в самостоятельный раздел в контексте "других опасений о свободе вероисповедания в Европе". "Зеленский подписал новые поправки к законодательству, касающиеся деятельности религиозных организаций, несмотря на широко распространенные опасения по поводу их соответствия международному праву. Пересмотренное законодательство фактически разрешает правительству запрещать религиозные организации, связанные с заграничными религиозными организациями, чей центр управления расположен в стране, ведущей против Украины войну… Поправки, скорее всего, существенно повлияют на Украинскую православную церковь (УПЦ)... из-за исторических и канонических связей УПЦ с Московским патриархатом. Кроме того, новые поправки грозят коллективным наказанием отдельным членам религиозных общин", – говорится в отчете USCIRF 2025 года. В отчете упоминается, что USCIRF призвала украинское правительство обеспечить реализацию поправок в соответствии с международными стандартами в области прав человека, однако ничего не говорится о противодействии этим поправкам как входящим в противоречие с правами человека. Россия в докладе по-прежнему обозначена как "страна, вызывающая особую озабоченность". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974299474.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире